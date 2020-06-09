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2020-06-09T11:44
https://ria.ru/20200609/1572670297.html
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662524_0:44:1276:762_1036x0_80_0_0_6c48983b828caf983d83774ba08614d0.jpg
РИА Новости

Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП

11:01 09.06.2020 (обновлено: 11:44 09.06.2020)
15946
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В ходе первого допроса после ДТП актер Михаил Ефремов не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле и кто еще находился с ним в салоне, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что на протяжении ночи следователь безуспешно пытался взять показания у артиста. По данным телеканала, Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло.
Отмечается, что следователь принял решение отпустить актера под подписку о невыезде, чтобы тот мог прийти в себя и проспаться.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.
По данным МВД, пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
09:26
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
517159623
Обсудить 9
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
в камере мог бы проспаться
9 июня, 11:36
LUKA A
1400010
"Отмечается, что следователь принял решение отпустить актера под подписку о невыезде, чтобы тот мог прийти в себя и проспаться." Просто так взял и отпустил, верим, верим...
9 июня, 11:03
DarkMen 3
920010
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