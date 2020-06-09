Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В ходе первого допроса после В ходе первого допроса после ДТП актер Михаил Ефремов не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле и кто еще находился с ним в салоне, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что на протяжении ночи следователь безуспешно пытался взять показания у артиста. По данным телеканала, Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло.

Отмечается, что следователь принял решение отпустить актера под подписку о невыезде, чтобы тот мог прийти в себя и проспаться.

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

По данным МВД, пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.