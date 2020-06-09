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2020-06-09T11:47
https://ria.ru/20200609/1572670252.html
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
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РИА Новости

Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани

11:01 09.06.2020 (обновлено: 11:47 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 июн — РИА Новости. Иран приговорил к смертной казни Махмуда Мусави Маджда, которого обвиняют в том, что он передал американской разведке данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил официальный представитель судебной власти Голямхосейн Эсмаили.
Маджда называют шпионом ЦРУ и израильской разведки "Моссад".
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"Он за американские доллары занимался шпионажем в силах "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (их возглавлял Сулеймани. — Прим. ред.), предоставляя врагам информацию о местах передвижения Касема Сулеймани", — приводит слова Эсмаили гостелерадиокомпания IRIB.
Отмечается, что в скором времени приговор приведут в исполнение.
США провели операцию по ликвидации Сулеймани 3 января, нанеся ракетный удар по району аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", 12 иракских военнослужащих получили ранения. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где базируются американские военные. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявляли, что при этом обстреле никто не погиб, но затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиГолямхосейн ЭсмаилиДональд ТрампМинистерство обороны СШАМоссадБагдад (город)ИранСШАВ мире
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