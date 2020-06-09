Суд запретил полиции Миннеаполиса применять удушающие приемы задержания

Эксперт о словах профессора из США про "расизм в РФ": не знает историю Американский историк Эдди Глод выразил мнение, что проблема расизма актуальна не только для США, но и для России. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал профессора. В эфире радио Sputnik политолог, Владимир Шаповалов высказал свою точку зрения по этому вопросу.