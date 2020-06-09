Суд запретил полиции Миннеаполиса применять удушающие приемы задержания

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) запретил полиции Миннеаполиса использовать при задержании любые удушающие приемы после инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что власти Миннеаполиса согласились запретить применение данного приема. Эту инициативу поддержало также Управление по правам человека Миннесоты.
Согласно решению суда, в Миннеаполисе запрещается использование любых захватов шеи и удушающих приемов со стороны полицейских при задержании. Кроме того, каждый сотрудник полиции обязан сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при задержании, включая удушающие приемы, а также препятствовать их использованию всеми доступными способами. Наказание в случае бездействия будет столь же суровым, как и при незаконном применении силы, следует из решения суда.
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Как отметила Уполномоченный по правам человека Ребекка Лусеро, данное решение приведет к немедленным изменениям в лучшую сторону в жизни коренных общин и этнических меньшинств.
Ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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