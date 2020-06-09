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2020-06-09T10:59
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На крупнейшее месторождение в Ливии вторглись вооруженные люди
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РИА Новости

На крупнейшее месторождение в Ливии вторглись вооруженные люди

10:59 09.06.2020
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© AP Photo / Hazem AhmedВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Hazem Ahmed
Военные в Ливии. Архивное фото
ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные люди вторглись на недавно заработавшее крупнейшее нефтяное месторождение Эль-Шарара в Ливии, сообщила на своем сайте во вторник Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии.
"Вооруженные силы вошли на месторождение Шарара и приказали сотрудникам немедленно прекратить работу на месторождении после нескольких часов с начала работ по его техническому обслуживанию, не заботясь о значительном техническом ущербе, причиненном этими действиями, что может стоить ливийскому государству и его партнерам денег, времени и усилий, а также лишить их возможности возобновить нефтедобычу на прошлом уровне", - отмечается в заявлении корпорации.
По ее информации, группировка "под командованием так называемого бригадного генерала Мухаммеда Халифы", который "вязал на себя охрану нефтяных установок на юге", попросила управляющего месторождением прекратить работу.
Корпорация уточнила, что несколько дней назад на месторождении появились крупные технические проблемы, связанные с его простоем, после чего специалисты по его эксплуатации из компании Acacus начали перекачивать химикаты вдоль трубы, чтобы решить некоторые проблемы и начать возобновление производства.
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Национальная нефтяная корпорация приказала своим сотрудникам не выполнять никаких военных приказов в отношении эксплуатации месторождения и намерена в случае угрозы прекращения производства завтра утром направить официальное уведомление в генеральную прокуратуру, Интерпол и Международный комитет ООН по санкциям для принятия мер.
Два дня назад корпорация объявила о возобновлении производства нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара, пообещав возобновить производство нефти возобновится на уровне 30 тысяч баррелей в сутки в течение 90 дней.
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