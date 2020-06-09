Защита экс-мэра Владивостока Пушкарева обжаловала приговор

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Защита осужденного на 15 лет колонии по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева подала в кассационный суд жалобу на приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
"Жалоба подана, апелляционная инстанция пока не назначила дату (рассмотрения)", - сказал Высоцкий.
Он уточнил, что жалобу будет рассматривать Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.