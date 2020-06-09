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2020-06-09T10:59
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Защита экс-мэра Владивостока Пушкарева обжаловала приговор
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РИА Новости

Защита экс-мэра Владивостока Пушкарева обжаловала приговор

10:59 09.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Защита осужденного на 15 лет колонии по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева подала в кассационный суд жалобу на приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
"Жалоба подана, апелляционная инстанция пока не назначила дату (рассмотрения)", - сказал Высоцкий.
Он уточнил, что жалобу будет рассматривать Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.
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Игорь ПушкаревМоскваВладивостокПроисшествия
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