Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 9 июн - РИА Новости. Заражение Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Сообщалось, что за последние сутки в Кузбассе было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 29 из которых в Новокузнецке.

"Из них трое – это друг с другом не связанные люди, а 26 (человек – ред.) – это один пансионат. Из них 25 (пожилых жителей пансионата - ред.) и один сотрудник", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Собеседница агентства добавила, что все зараженные на данный момент находятся на лечении в больнице №1 города Новокузнецка.

Первого июня сообщалось, что 26 пожилых людей заразились в пансионате "Уютный" города Новокузнецка. Прокуратура по данному факту организовала проверку.

"Не он (не "Уютный" - ред.), но учредитель один и тот же, но пансионат другой", – ответила собеседница агентства на вопрос РИА Новости, в "Уютном" ли произошло новое заражение пожилых людей.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 048 человек.