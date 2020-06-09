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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:57
https://ria.ru/20200609/1572669852.html
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_046f6facca3531993d3d0e391bcdc136.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

10:57 09.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Сообщалось, что за последние сутки в Кузбассе было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 29 из которых в Новокузнецке.
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1 июня, 14:31Распространение нового коронавируса
Мэр Новокузнецка рассказал о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
"Из них трое – это друг с другом не связанные люди, а 26 (человек – ред.) – это один пансионат. Из них 25 (пожилых жителей пансионата - ред.) и один сотрудник", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Собеседница агентства добавила, что все зараженные на данный момент находятся на лечении в больнице №1 города Новокузнецка.
Первого июня сообщалось, что 26 пожилых людей заразились в пансионате "Уютный" города Новокузнецка. Прокуратура по данному факту организовала проверку.
"Не он (не "Уютный" - ред.), но учредитель один и тот же, но пансионат другой", – ответила собеседница агентства на вопрос РИА Новости, в "Уютном" ли произошло новое заражение пожилых людей.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 048 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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