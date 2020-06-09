Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актер Иван Стебунов опроверг информацию о том, что находился в одном автомобиле с Михаилом Ефремовым в момент ДТП в центре Москвы.
"Ни меня, ни моей жены на момент ДТП в машине не было. Ни в каком баре мы не отдыхали, мы приехали на место ДТП", - сказал он в комментарии "Звезде".
Артист отметил, что через три минуты после них на место происшествия также приехал актер Сергей Гармаш.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, позднее он скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что во время ДТП артист был пьян.