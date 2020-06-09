Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, позднее он скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что во время ДТП артист был пьян.