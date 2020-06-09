В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 13 675

ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 350 и достигло 13675, еще шесть человек скончались, сообщается во вторник на сайте минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 13325 подтвержденных случаях COVID-19 и 211 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 13675 случаев коронавируса. Излечился 4451 пациент. Скончались 217 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8933 пациента, проведены 71402 теста на коронавирус, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.