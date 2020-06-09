ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Единственным акционером Фонда развития Дальнего Востока и Арктики является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", ей принадлежит 100% акций.

"Функции агента правительства Российской Федерации могут осуществляться организацией, 100% акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", — говорится в документе.

Согласно документу, агент правительства содействует реализации инвестпроектов на участках недр континентального шельфа России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, создает и является оператором информационной системы участков недр континентального шельфа.

Также, согласно проекту федерального закона, агент готовит по согласованию с комиссией акты правительства о передаче прав пользования участками недр, организовывает проведение научно-исследовательских работ, связанных с поисками, разведкой и разработкой участков шельфа.