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2020-06-09T10:53
https://ria.ru/20200609/1572669526.html
ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике
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РИА Новости

ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

10:53 09.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Единственным акционером Фонда развития Дальнего Востока и Арктики является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", ей принадлежит 100% акций.
"Функции агента правительства Российской Федерации могут осуществляться организацией, 100% акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", — говорится в документе.
Согласно документу, агент правительства содействует реализации инвестпроектов на участках недр континентального шельфа России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, создает и является оператором информационной системы участков недр континентального шельфа.
Также, согласно проекту федерального закона, агент готовит по согласованию с комиссией акты правительства о передаче прав пользования участками недр, организовывает проведение научно-исследовательских работ, связанных с поисками, разведкой и разработкой участков шельфа.
В документе сообщается, что агент по поручению правительства представляет интересы России в судах по спорам, вытекающим из реализации своих полномочий и обязательств.
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