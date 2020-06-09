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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:51
https://ria.ru/20200609/1572669077.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:51 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, 7,5% среди них - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 1 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 198 590 случаев коронавируса.
"42,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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