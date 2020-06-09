Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"42,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети",- говорится в сообщении.