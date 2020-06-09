Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, 7,5% среди них - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 1 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 198 590 случаев коронавируса.
"42,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.