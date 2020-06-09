Совет директоров "Норникеля" 10 июня обсудит аварию на ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет директоров ГМК "Норильский никель" 10 июня рассмотрит вопрос об инциденте на ТЭЦ-3 в Норильске, следует из сообщения компании.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК) Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
В начале июня "Русал" (один из крупнейших акционеров "Норникеля") сообщал, что настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем и намерен вынести вопрос об аварии на ТЭЦ на внеочередное заседание совета директоров ГМК.
"Русал" также намерен инициировать назначение первого заместителя гендиректора компании по вопросам экологии, который базировался бы в Норильске.