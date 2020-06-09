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2020-06-09T10:51
https://ria.ru/20200609/1572669044.html
Совет директоров "Норникеля" 10 июня обсудит аварию на ТЭЦ в Норильске
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РИА Новости

Совет директоров "Норникеля" 10 июня обсудит аварию на ТЭЦ в Норильске

10:51 09.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев
На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев
© Фото : МЧС России
На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет директоров ГМК "Норильский никель" 10 июня рассмотрит вопрос об инциденте на ТЭЦ-3 в Норильске, следует из сообщения компании.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК) Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
10:08
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В начале июня "Русал" (один из крупнейших акционеров "Норникеля") сообщал, что настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем и намерен вынести вопрос об аварии на ТЭЦ на внеочередное заседание совета директоров ГМК.
"Русал" также намерен инициировать назначение первого заместителя гендиректора компании по вопросам экологии, который базировался бы в Норильске.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеРусалНорильский никельКрасноярский крайНорильскЭкономика
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