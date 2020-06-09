Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Группа ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном проследила по снимкам с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года.
Satellite data suggests #coronavirus may have hit China earlier: researchers— David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) June 8, 2020
A team led by @johnbrownstein of @harvardmed “observed a dramatic increase in hospital traffic outside five major Wuhan hospitals beginning late summer and early fall 2019.” https://t.co/QUmdvKPles pic.twitter.com/rXGlDiUR8X
Выяснилось, что число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019-го. Осенью загруженность достигла пика. Так, 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин, тогда как годом ранее их было всего 171. Прирост составил 67 процентов, а в отдельные дни достигал 90 процентов, отметили исследователи.
Они также изучили запросы пользователей китайской поисковой системы Baidu. Как отмечается, в начале осени люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее — симптомах, которые, как выяснилось позже, характерны для коронавирусной инфекции.
По словам руководителя группы, нельзя с полной уверенностью говорить о связи роста трафика с эпидемией COVID-19. Однако исследователи считают очевидным, что ситуация в Ухане ухудшилась еще до вспышки вируса на рынке морепродуктов.
Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, а в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего выявлено почти семь миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.