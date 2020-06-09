Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американские ученые допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Американские ученые допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Ухане еще летом прошлого года, сообщает ABC News

Группа ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном проследила по снимкам с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года.

Satellite data suggests #coronavirus may have hit China earlier: researchers



A team led by @johnbrownstein of @harvardmed “observed a dramatic increase in hospital traffic outside five major Wuhan hospitals beginning late summer and early fall 2019.” https://t.co/QUmdvKPles pic.twitter.com/rXGlDiUR8X — David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) June 8, 2020

Выяснилось, что число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019-го. Осенью загруженность достигла пика. Так, 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин, тогда как годом ранее их было всего 171. Прирост составил 67 процентов, а в отдельные дни достигал 90 процентов, отметили исследователи.

Они также изучили запросы пользователей китайской поисковой системы Baidu . Как отмечается, в начале осени люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее — симптомах, которые, как выяснилось позже, характерны для коронавирусной инфекции.

По словам руководителя группы, нельзя с полной уверенностью говорить о связи роста трафика с эпидемией COVID-19. Однако исследователи считают очевидным, что ситуация в Ухане ухудшилась еще до вспышки вируса на рынке морепродуктов.

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, а в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего выявлено почти семь миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.