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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:40
https://ria.ru/20200609/1572668987.html
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

10:49 09.06.2020 (обновлено: 12:40 09.06.2020)
110253
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американские ученые допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Ухане еще летом прошлого года, сообщает ABC News.
Группа ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном проследила по снимкам с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года.
Выяснилось, что число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019-го. Осенью загруженность достигла пика. Так, 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин, тогда как годом ранее их было всего 171. Прирост составил 67 процентов, а в отдельные дни достигал 90 процентов, отметили исследователи.
Они также изучили запросы пользователей китайской поисковой системы Baidu. Как отмечается, в начале осени люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее — симптомах, которые, как выяснилось позже, характерны для коронавирусной инфекции.
По словам руководителя группы, нельзя с полной уверенностью говорить о связи роста трафика с эпидемией COVID-19. Однако исследователи считают очевидным, что ситуация в Ухане ухудшилась еще до вспышки вируса на рынке морепродуктов.
Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, а в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего выявлено почти семь миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19BaiduХубэйГарвардский университетВОЗУханьСШАВ мире
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