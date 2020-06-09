Более 23 тысяч кубометров грунта вывезли с места аварии в Норильске

"Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23124 кубометров загрязненного грунта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в связи с применением технологии доставки авиацией 250 кубовых емкостей на место разлива топлива удалось сократить время доставки до 25-30 минут вместо 2,5 часа. Это позволило увеличить объем собранной топливно-водной смеси до 2,5 тысячи кубометров в течение суток.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.