Более 23 тысяч кубометров грунта вывезли с места аварии в Норильске

Он отметил, что в связи с применением технологии доставки авиацией 250 кубовых емкостей на место разлива топлива удалось сократить время доставки до 25-30 минут вместо 2,5 часа. Это позволило увеличить объем собранной топливно-водной смеси до 2,5 тысячи кубометров в течение суток.