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2020-06-09T10:49
https://ria.ru/20200609/1572668903.html
Более 23 тысяч кубометров грунта вывезли с места аварии в Норильске
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РИА Новости

Более 23 тысяч кубометров грунта вывезли с места аварии в Норильске

10:49 09.06.2020
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© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФСпециалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 23 тысяч кубических метров загрязненного грунта уже вывезли специалисты после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23124 кубометров загрязненного грунта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в связи с применением технологии доставки авиацией 250 кубовых емкостей на место разлива топлива удалось сократить время доставки до 25-30 минут вместо 2,5 часа. Это позволило увеличить объем собранной топливно-водной смеси до 2,5 тысячи кубометров в течение суток.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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