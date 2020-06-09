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2020-06-09T10:56
https://ria.ru/20200609/1572668737.html
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела Ефремова
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РИА Новости

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела Ефремова

10:47 09.06.2020 (обновлено: 10:56 09.06.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади", - говорится в релизе.
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