Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела Ефремова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади", - говорится в релизе.