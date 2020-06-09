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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:38
https://ria.ru/20200609/1572668049.html
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

10:38 09.06.2020
4081
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Работа службы скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1572, Подмосковье - 739, Санкт-Петербурге - 318, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Распределение по субъектам: Москва - 1572, Московская область - 739, Санкт-Петербург - 318", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что 292 новых случая зарегистрированы в Нижегородской области, 242 - в Свердловской области, 220 - в Воронежской области.
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чукотском автономном округе - четыре, Еврейской автономной области - три, Республике Калмыкия - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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