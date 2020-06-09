Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1572, Подмосковье - 739, Санкт-Петербурге - 318, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Распределение по субъектам: Москва - 1572, Московская область - 739, Санкт-Петербург - 318", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что 292 новых случая зарегистрированы в Нижегородской области, 242 - в Свердловской области, 220 - в Воронежской области.
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чукотском автономном округе - четыре, Еврейской автономной области - три, Республике Калмыкия - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.