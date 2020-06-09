Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию

"Что касается этого вопроса, то мы уже неоднократно выражали свою позицию. У Китая нет намерений участвовать в так называемых трехсторнних переговорах с США и Россией по ядерному разоружению", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, получил ли Китай приглашение и будет ли участвовать во встрече.