Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию, завила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Агентство Блумберг сообщало ранее, что переговоры состоятся 22 июня в Вене.
"Что касается этого вопроса, то мы уже неоднократно выражали свою позицию. У Китая нет намерений участвовать в так называемых трехсторнних переговорах с США и Россией по ядерному разоружению", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, получил ли Китай приглашение и будет ли участвовать во встрече.
Она добавила, что США постоянно вмешивают Китай в вопрос продления российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По ее словам, это типичное поведение США, когда они хотят скинуть с себя ответственность на другие страны. Хуа Чуньин напомнила, что США в последнее время вышли из целого ряда международных договоров.
"Когда слышишь заявления официальных лиц от такой страны о намерении вести искренние переговоры, складывается очень сильное ощущение ненадёжности и лжи", - добавила Хуа Чуньин.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.