В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе. Это 1,8% от общего числа заболевших, что на 0,1% меньше, чем в понедельник.