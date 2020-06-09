В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе. Это 1,8% от общего числа заболевших, что на 0,1% меньше, чем в понедельник.
Умер 171 человек, выписались 11 709.
Больше всего новых пациентов в Москве (1572), Подмосковье (739) и Санкт-Петербурге (318).
Также 292 инфицированных зарегистрировали в Нижегородской области, 242 — в Свердловской, 220 — в Воронежской. У 38,1% болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 8985 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 485 253. Из них более 242 тысяч выздоровели, 6142 человека скончались.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 6,9 миллиона человек, свыше 400 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Индия, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.