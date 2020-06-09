Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:40
https://ria.ru/20200609/1572667953.html
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_311:8:3280:1678_1036x0_80_0_0_32d48f9b9d5743780d3fe8ea7a2b3769.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

10:37 09.06.2020 (обновлено: 11:40 09.06.2020)
25251
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе. Это 1,8% от общего числа заболевших, что на 0,1% меньше, чем в понедельник.
Умер 171 человек, выписались 11 709.
Больше всего новых пациентов в Москве (1572), Подмосковье (739) и Санкт-Петербурге (318).
Также 292 инфицированных зарегистрировали в Нижегородской области, 242 — в Свердловской, 220 — в Воронежской. У 38,1% болезнь протекает без симптомов.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Накануне сообщалось о 8985 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 485 253. Из них более 242 тысяч выздоровели, 6142 человека скончались.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 6,9 миллиона человек, свыше 400 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Индия, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
Вчера, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
39221432874
Обсудить 26
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)ИспанияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Кстати, есть мнение, что СПИД и коронавирус создала одна и та же американская лаборатория
9 июня, 11:03
MYMake Yellowstone Great Again
2252015
Предлагаю вести ежедневную статистику всех вирусных инфекций. Непременно с обсуждением общественностью.
9 июня, 11:06
ОИОлег Инкогнито
2173020
Рекомендуем
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8984 человек
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Президент России Владимир Путин
Путин дал поручения по борьбе с безработицей
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
Лента новостейМолния