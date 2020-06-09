Волгоградцу, убедившему пасынка стать террористом, вынесли приговор

ВОЛГОГРАД, 9 июн – РИА Новости. Житель Волгоградской области приговорен к шести годам колонии за склонение своего пасынка-подростка к участию в террористической организации на территории Сирии, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее СК сообщал, в 2010 году мужчина, который, по данным следствия, был приверженцем радикального ислама, женился на местной жительнице с ребенком. Он добился того, что супруга также приняла его веру, и стал настаивать, чтобы ее семилетний сын тоже стал мусульманином. По информации СК, родные и отец мальчика были против и забрали ребенка к себе, а через четыре года мальчик вернулся к матери и снова попал под влияние отчима. По данным следствия, мужчина показывал подростку ролики, которые призывали воевать на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, и говорил, что как только ему исполнится 15 лет, ему нужно будет отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам. О намерении подростка ехать в Сирию стало известно в октябре 2016 года из сообщения, которое он написал своему родственнику, отмечает ведомство. О планах узнали в УФСБ по региону, им удалось изолировать мальчика от обвиняемого. Против отчима возбудили уголовное дело по статье "Склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
"Южный окружной военный суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
* Запрещенная в России террористическая группировка.