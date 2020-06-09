Борт "Авроры" с россиянами прибыл из Токио во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" с россиянами на борту прибыл из Токио во Владивосток, следует из данных онлайн-табло российского аэропорта.
Ранее Минкомсвязь РФ сообщила, что в списках рейса SHU5481 Токио-Владивосток 102 пассажира. Посольство РФ в пятницу на своей странице в Facebook отмечало, что на борту будут россияне, проживающие на Дальнем Востоке.
Самолет прибыл во Владивосток в 17.03 местного времени (10.03 мск)
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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