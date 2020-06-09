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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:26
https://ria.ru/20200609/1572667211.html
Заммэра Москвы рассказала о резерве лекарств для пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e82b4883a85c8fb233cb48be85316153.jpg
РИА Новости

Заммэра Москвы рассказала о резерве лекарств для пациентов с COVID-19

10:26 09.06.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Городской резерв лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Москве составляет более 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
"Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в полном объеме лекарства получают пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях. Лекарства по назначению врача выдают пациентам бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом. Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок", - рассказала Ракова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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По ее словам, в перечне 53 лекарственных препарата. Резерв создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы.
"Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией медицинскими препаратами осуществляется в рамках временных методических рекомендаций Минздрава России. В период распространения коронавирусной инфекции симптомы ОРВИ сложно отличить от ранней стадии COVID-19. В связи с этим в середине апреля по рекомендации клинического комитета было принято решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус. Так, бесплатные лекарства наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на него получают горожане с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции, которые проходят лечение на дому. Для этого была расширена сеть обеспечения бесплатными лекарствами жителей города", - отметила Ракова.
По словам вице-мэра, для медицинских работников, которые непосредственно задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, действует специальная программа – врачи получают профилактическую противовирусную терапию.
"Уже более 6 тысяч врачей регулярно получают препараты. Кроме того, городские медицинские организации обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Еженедельно столичным медикам поставляют около 4 миллионов единиц СИЗ со склада, открытого на юго-востоке столицы на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва", - сообщила Ракова.
Заммэра добавила, что среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города, - маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. Для обеспечения медиков всем необходимым создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на две-четыре недели. Пополнение запасов для снабжения медицинских организаций осуществляется в круглосуточном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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