В ДНР планируют восстановить почти 80 поврежденных обстрелами зданий

"На заседании правительства были приняты два важных документа. Постановление "О реализации мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы ДНР в 2020 году" в пределах установленных лимитов финансирования позволит восстановить 46 многоквартирных жилых домов и 33 социальных объекта, поврежденных в результате боевых действий, провести капитальный ремонт на 19 объектах соцсферы", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.