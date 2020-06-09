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2020-06-09T10:19
https://ria.ru/20200609/1572666879.html
В ДНР планируют восстановить почти 80 поврежденных обстрелами зданий
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РИА Новости

В ДНР планируют восстановить почти 80 поврежденных обстрелами зданий

10:19 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют восстановить в этом году 79 домов и социальных объектов, поврежденных в результате боевых действий, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.
Ранее в администрации главы ДНР Дениса Пушилина сообщили, что власти республики планируют в этом году выделить 6 миллиардов рублей на поддержку и развитие сфер жизнеобеспечения республики.
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"На заседании правительства были приняты два важных документа. Постановление "О реализации мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы ДНР в 2020 году" в пределах установленных лимитов финансирования позволит восстановить 46 многоквартирных жилых домов и 33 социальных объекта, поврежденных в результате боевых действий, провести капитальный ремонт на 19 объектах соцсферы", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
По информации Минстроя, второе принятое постановление правительства позволит провести капремонт кровель на 122 объектах, восстановить и модернизировать почти 200 лифтов, провести реконструкцию и ремонт объектов тепло-, газо- и водоснабжения.
"Всего мероприятиями по обоим направлениям будут охвачены более 400 объектов", - добавил Наумец.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
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В ДНР заявили о пострадавшей при обстреле силовиками поселка в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей НаумецЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ООНВ мире
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