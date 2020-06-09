На Сахалине двое полицейских получили сроки за пытки задержанного

По данным пресс-службы, в марте 2017 года двое оперативных сотрудников Корсаковского линейного отдела полиции надели подозреваемому наручники, избили его, а также применяли электрошокер для получения признания о причастности к хищению имущества.

"Корсаковский городской суд Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников линейного отдела полиции. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств", - говорится в сообщении ведомства. Суд приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Они не смогут также в течение 1,5 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.