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2020-06-09T10:15
https://ria.ru/20200609/1572666684.html
На Сахалине двое полицейских получили сроки за пытки задержанного
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РИА Новости

На Сахалине двое полицейских получили сроки за пытки задержанного

10:15 09.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн – РИА Новости. Двоих бывших полицейских на Сахалине приговорили к 3 годам колонии каждого за пытки электрошокером задержанного, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции.
По данным пресс-службы, в марте 2017 года двое оперативных сотрудников Корсаковского линейного отдела полиции надели подозреваемому наручники, избили его, а также применяли электрошокер для получения признания о причастности к хищению имущества.
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"Корсаковский городской суд Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников линейного отдела полиции. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств", - говорится в сообщении ведомства. Суд приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Они не смогут также в течение 1,5 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Приговор в законную силу не вступил, отмечает пресс-служба.
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