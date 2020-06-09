Директор театра "Современник" прокомментировал ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Директор театра "Современник" Игорь Попов, где работал артист Михаил Ефремов, комментируя РИА Новости ситуацию с ДТП с участием актера, заявил, что театр не останется безучастным.
"Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным", - сказал Попов.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.