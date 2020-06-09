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2020-06-09T10:16
https://ria.ru/20200609/1572666473.html
Директор театра "Современник" прокомментировал ДТП с Ефремовым
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РИА Новости

Директор театра "Современник" прокомментировал ДТП с Ефремовым

10:13 09.06.2020 (обновлено: 10:16 09.06.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Директор театра "Современник" Игорь Попов, где работал артист Михаил Ефремов, комментируя РИА Новости ситуацию с ДТП с участием актера, заявил, что театр не останется безучастным.
"Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным", - сказал Попов.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
10:08
"Артист должен быть в тюрьме": Губерниев о Ефремове
5212709
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваИгорь ПоповМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас начнут заявлять, какой Ефремов гениальный актёр, замечательный человек и примерный гражданин. Понять и простить.
9 июня, 10:17
АНДРЕЙ КОННИН
1511004
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