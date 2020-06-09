Мосгорсуд опроверг слухи об отставке председателя Ольги Егоровой

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник опроверг распространяемые в Telegram-каналах слухи об отставке председателя Ольги Егоровой , работающей в этой должности с 2000 года.

"Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация", - заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В настоящее время вакансия на должность председателя Мосгорсуда открыта, кандидаты, в том числе действующий председатель, могут подать документы до 2 июля.

Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Председатель, помимо работы судьей, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, организует работу по повышению квалификации и сбору и анализу статистики, рассматривает жалобы граждан на работу нижестоящих судов.