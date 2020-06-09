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2020-06-09T10:19
https://ria.ru/20200609/1572666359.html
Мосгорсуд опроверг слухи об отставке председателя Ольги Егоровой
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РИА Новости

Мосгорсуд опроверг слухи об отставке председателя Ольги Егоровой

10:11 09.06.2020 (обновлено: 10:19 09.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник опроверг распространяемые в Telegram-каналах слухи об отставке председателя Ольги Егоровой, работающей в этой должности с 2000 года.
"Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация", - заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
В настоящее время вакансия на должность председателя Мосгорсуда открыта, кандидаты, в том числе действующий председатель, могут подать документы до 2 июля.
Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.
Здание Московского городского суда
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Председатель, помимо работы судьей, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, организует работу по повышению квалификации и сбору и анализу статистики, рассматривает жалобы граждан на работу нижестоящих судов.
Нынешний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова работает в этой должности с 2000 года, последний раз переназначалась в октябре 2014-го.
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РоссияМосковский городской судПроисшествия
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