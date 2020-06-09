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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-06-09T11:00
https://ria.ru/20200609/1572666290.html
Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572666141_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_4373423888d3bd9d2aa5a6316578da9c.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой

11:00 09.06.2020
3735
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой
11:00
Просьбы, торг, скандалы — почти всё бессильно в разговорах об уборке. Родительская боль, которая начинается с неубранной детали конструктора и заканчивается "свинарником" в детской комнате. А в итоге ребёнок, конечно, уберёт. В режиме войны и митингов. И так каждый раз. Что мы делаем неправильно и как всё портим сами?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему в переговорах с детьми не работают фразы "Уберись в своём свинарнике!", "Как можно жить в таком бардаке?" и "Сколько можно повторять!"
Как приучить детей к порядку и убирать за собой? Как правильно их об этом просить? Как не отбить желание помогать вам и делать что-то по дому? Как хвалить за работу и надо ли критиковать? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Как превратить регулярную уборку из стихийного бедствия в спокойный ритуал, сохранив отношения с близкими, читайте здесь.
2:30 Честно ответьте себе на вопрос: почему дети должны помогать вам по дому?
6:30 "Ребёнок будет делать всё, что вы хотите": как не убить инициативу?
7:30 Главный секрет, с которого надо начать учить ребёнка самостоятельности
10:00 Инвестиция в детей: как принять факт, что ребёнок, помогая по дому, может что-то сломать и испортить
12:00 Почему шантаж, подкуп и угрозы в переговорах об уборке – плохие методы
18:30 Как благодарить, хвалить и критиковать за выполненную работу
20:20 Как правильно просить о помощи детей (они, кстати, имеют право вам отказать)
24:30 Как желание и умение помогать по дому формирует ответственность за свою жизнь?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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