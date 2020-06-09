Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему в переговорах с детьми не работают фразы "Уберись в своём свинарнике!", "Как можно жить в таком бардаке?" и "Сколько можно повторять!"
Как приучить детей к порядку и убирать за собой? Как правильно их об этом просить? Как не отбить желание помогать вам и делать что-то по дому? Как хвалить за работу и надо ли критиковать? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Как превратить регулярную уборку из стихийного бедствия в спокойный ритуал, сохранив отношения с близкими, читайте здесь.
2:30 Честно ответьте себе на вопрос: почему дети должны помогать вам по дому?
6:30 "Ребёнок будет делать всё, что вы хотите": как не убить инициативу?
7:30 Главный секрет, с которого надо начать учить ребёнка самостоятельности
10:00 Инвестиция в детей: как принять факт, что ребёнок, помогая по дому, может что-то сломать и испортить
12:00 Почему шантаж, подкуп и угрозы в переговорах об уборке – плохие методы
18:30 Как благодарить, хвалить и критиковать за выполненную работу
20:20 Как правильно просить о помощи детей (они, кстати, имеют право вам отказать)
24:30 Как желание и умение помогать по дому формирует ответственность за свою жизнь?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене