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2020-06-09T10:06
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Минфин в Финляндии возглавил экс-глава правительства
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РИА Новости

Минфин в Финляндии возглавил экс-глава правительства

10:06 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМатти Ванханен
Матти Ванханен
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Матти Ванханен . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Матти Ванханен, занимавший с 2003 по 2010 годы пост главы финского правительства, назначен во вторник министром финансов страны, сообщает пресс-служба правительства.
В пятницу ушла в отставку глава минфина Катри Кулмуни на фоне скандала по оплате личных тренингов за счет бюджета. На пост был выдвинут Ванханен, занимавший пост спикера парламента страны.
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"Во вторник, 9 июня, президент республики назначил члена парламента Матти Ванханена, магистра социальных наук, членом правительства и министром финансов. По тому же поводу президент республики освободил по собственной просьбе члена парламента Катри Кулмуни, магистра социальных наук, от ее обязанностей министра финансов и члена правительства", - говорится в сообщении.
Ванханен родился в 1955 году. Политик, экс-премьер Финляндии (2003—2010) и председатель партии "Финляндский центр" (2003—2010). Кандидат в президенты Финляндии на выборах 2018 года. Был спикером парламента Финляндии с 7 июня 2019 года.
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Матти ВанханенФинляндияВ мире
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