Минфин в Финляндии возглавил экс-глава правительства

В пятницу ушла в отставку глава минфина Катри Кулмуни на фоне скандала по оплате личных тренингов за счет бюджета. На пост был выдвинут Ванханен, занимавший пост спикера парламента страны.

"Во вторник, 9 июня, президент республики назначил члена парламента Матти Ванханена, магистра социальных наук, членом правительства и министром финансов. По тому же поводу президент республики освободил по собственной просьбе члена парламента Катри Кулмуни, магистра социальных наук, от ее обязанностей министра финансов и члена правительства", - говорится в сообщении.