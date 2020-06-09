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2020-06-09T10:03
https://ria.ru/20200609/1572665999.html
Россия и Сирия не исключили вспышку COVID-19 в лагере Рукбан
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РИА Новости

Россия и Сирия не исключили вспышку COVID-19 в лагере Рукбан

10:03 09.06.2020
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию в оккупированном американцами и их союзниками лагере беженцев Рукбан, там может произойти резкая вспышка COVID-19, говорится в совместном заявлении глав межведомственных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.
"США продолжают дестабилизировать обстановку в стране, препятствуют возвращению граждан в родные дома и оказанию гуманитарной помощи по линии ООН на территориях, подконтрольных сирийскому правительству. При этом на оккупированных американскими войсками территориях, в районе Эт-Танф и в Заевфратье, сохраняется критическая ситуация, которая усугубляется под влиянием пандемии коронавируса", - говорится в документе.
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Сохраняются гуманитарные проблемы лагеря беженцев Рукбан, где подконтрольные США боевики "продолжают насильственно удерживать мирных сирийских граждан", отмечается в заявлении.
"Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, средств индивидуальной защиты, тестирования и барьерного контроля в условиях высокой плотности проживания беженцев в полной антисанитарии может привести к резкой вспышке заболеваемости COVID-19", - отмечают штабы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВойна в СирииСирияВ мире
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