Россия и Сирия не исключили вспышку COVID-19 в лагере Рукбан

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию в оккупированном американцами и их союзниками лагере беженцев Рукбан, там может произойти резкая вспышка COVID-19, говорится в совместном заявлении глав межведомственных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.
"США продолжают дестабилизировать обстановку в стране, препятствуют возвращению граждан в родные дома и оказанию гуманитарной помощи по линии ООН на территориях, подконтрольных сирийскому правительству. При этом на оккупированных американскими войсками территориях, в районе Эт-Танф и в Заевфратье, сохраняется критическая ситуация, которая усугубляется под влиянием пандемии коронавируса", - говорится в документе.
Сохраняются гуманитарные проблемы лагеря беженцев Рукбан, где подконтрольные США боевики "продолжают насильственно удерживать мирных сирийских граждан", отмечается в заявлении.
"Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, средств индивидуальной защиты, тестирования и барьерного контроля в условиях высокой плотности проживания беженцев в полной антисанитарии может привести к резкой вспышке заболеваемости COVID-19", - отмечают штабы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.