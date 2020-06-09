Россия и Сирия не исключили вспышку COVID-19 в лагере Рукбан

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"

Сохраняются гуманитарные проблемы лагеря беженцев Рукбан, где подконтрольные США боевики "продолжают насильственно удерживать мирных сирийских граждан", отмечается в заявлении.

"Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, средств индивидуальной защиты, тестирования и барьерного контроля в условиях высокой плотности проживания беженцев в полной антисанитарии может привести к резкой вспышке заболеваемости COVID-19", - отмечают штабы.