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2020-06-09T10:35
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Юрист прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова
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РИА Новости

Юрист прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова

10:02 09.06.2020 (обновлено: 10:35 09.06.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. По делам о ДТП со смертельным исходом, когда виновник был пьян, в России практически всегда арестовывают, а затем назначают наказание в виде реального лишения свободы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя инцидент с актером Михаилом Ефремовым.
"Ни в коем случае не предопределяю его судьбу и хочу, чтобы следствие разобралось объективно. Но в России практика однозначна - за пьяные ДТП со смертельным исходом берут под стражу и назначают наказание в виде лишения свободы", - сказал адвокат.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Ладой", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
09:26
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
7721372
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Дмитрий АграновскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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