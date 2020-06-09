Юрист прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. По делам о ДТП со смертельным исходом, когда виновник был пьян, в России практически всегда арестовывают, а затем назначают наказание в виде реального лишения свободы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский , комментируя инцидент с актером Михаилом Ефремовым . По делам о ДТП со смертельным исходом, когда виновник был пьян, в России практически всегда арестовывают, а затем назначают наказание в виде реального лишения свободы, заявил РИА Новости адвокат, комментируя инцидент с актером

"Ни в коем случае не предопределяю его судьбу и хочу, чтобы следствие разобралось объективно. Но в России практика однозначна - за пьяные ДТП со смертельным исходом берут под стражу и назначают наказание в виде лишения свободы", - сказал адвокат.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Ладой", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.