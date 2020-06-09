В Карелии умерли два человека, зараженные коронавирусом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Две женщины с положительным тестом на коронавирус скончались в Карелии за сутки, таким образом, общее количество летальных случаев увеличилось до пяти, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.
"За сутки в Карелии скончались два человека с положительным тестом на COVID-19. Это женщина 1951 года рождения, жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, а также женщина 1962 года рождения, жительница Ленинградской области, прибывшая в Карелию в командировку", - говорится в сообщении.
За сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных увеличилось до 676.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.