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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:59
https://ria.ru/20200609/1572665838.html
В Карелии умерли два человека, зараженные коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Карелии умерли два человека, зараженные коронавирусом

09:59 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Две женщины с положительным тестом на коронавирус скончались в Карелии за сутки, таким образом, общее количество летальных случаев увеличилось до пяти, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.
"За сутки в Карелии скончались два человека с положительным тестом на COVID-19. Это женщина 1951 года рождения, жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, а также женщина 1962 года рождения, жительница Ленинградской области, прибывшая в Карелию в командировку", - говорится в сообщении.
За сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных увеличилось до 676.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ленинградская областьПетрозаводскРеспублика Карелия
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