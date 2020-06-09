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2020-06-09T10:05
https://ria.ru/20200609/1572665766.html
Следователи примут решение о мере пресечения для устроившего ДТП Ефремова
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РИА Новости

Следователи примут решение о мере пресечения для устроившего ДТП Ефремова

09:57 09.06.2020 (обновлено: 10:05 09.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следователи ГУМВД по Москве после допроса устроившего ДТП актера Михаила Ефремова примут решение об избрании ему меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ближайшее время Ефремов будет доставлен на допрос, где, скорее всего, будет принято решение об избрании меры пресечения. Какой она будет, пока рано говорить", - сказал собеседник агентства.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
09:46
СМИ опубликовали видео с Ефремовым после ДТП
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ГУМВДДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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