Следователи примут решение о мере пресечения для устроившего ДТП Ефремова

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следователи Следователи ГУМВД по Москве после допроса устроившего ДТП актера Михаила Ефремова примут решение об избрании ему меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В ближайшее время Ефремов будет доставлен на допрос, где, скорее всего, будет принято решение об избрании меры пресечения. Какой она будет, пока рано говорить", - сказал собеседник агентства.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.