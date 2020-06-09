Польша может скоро открыть свои границы

"Сегодня эта тема будет обсуждаться на заседании совета министров. Мы примеряемся к тому, чтобы восстановить движение через границу. Вопрос в диапазоне – или это будут ближайшие соседи, или полная шенгенская зона – это будет решение господина премьера и совета министров", - сказал Шумовский.