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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:13
https://ria.ru/20200609/1572665649.html
Польша может скоро открыть свои границы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231233_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_99602dda152a9f4d947e3ac1e033300a.jpg
РИА Новости

Польша может скоро открыть свои границы

09:55 09.06.2020 (обновлено: 10:13 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Горожане на улице в Варшаве
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Польша, вероятно, скоро откроет свои границы, закрытые из-за пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.
В марте текущего года в связи с распространением коронавируса власти Польши приняли решение закрыть свои внешние границы. Это решение несколько раз продлялось и действует до 14 июня.
Горожане на улице в Варшаве
Вчера, 11:31Распространение нового коронавируса
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"Сегодня эта тема будет обсуждаться на заседании совета министров. Мы примеряемся к тому, чтобы восстановить движение через границу. Вопрос в диапазоне – или это будут ближайшие соседи, или полная шенгенская зона – это будет решение господина премьера и совета министров", - сказал Шумовский.
"В то же время мы уже сейчас видим, что уровень распространения вируса приближается к похожему уровню среди европейских стран. Так что, думаю, что скоро нас ожидает открытие границ", - заявил он.
По данным Минздрава, Польши общее количество выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 27 тысяч, 1166 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Лукаш ШумовскийПольшаВ мире
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