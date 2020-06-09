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2020-06-09T09:50
https://ria.ru/20200609/1572665432.html
Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа
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РИА Новости

Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа

09:50 09.06.2020
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© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, срок содержания под стражей продлен на два месяца, до 8 августа, сообщил РИА Новости во вторник помощник его супруги Светланы по связям с общественностью Александр Кабанов.
"Срок содержания Сергею Тихановскому под стражей продлен на два месяца, до 8 августа", - сказал Кабанов.
При этом он отметил, что пока неизвестно, по какой статье блогеру предъявлено обвинение. "Ждем официальный комментарий от пресс-службы СК", - добавил собеседник агентства.
В понедельник не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что Тихановскому, а также нескольким его сторонникам, которые были задержаны вместе с блогером во время предвыборного пикета в Гродно, предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Десятисуточный срок их содержания под стражей истек 8 июня. РИА Новости не располагает комментарием Следственного комитета по этому вопросу.
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Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский руководит ее инициативной группой.
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета был задержан сам видеоблогер, а также около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники мероприятия были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум правоохранителям были причинены телесные повреждения, их госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, статья "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.
Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
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