Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа

МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, срок содержания под стражей продлен на два месяца, до 8 августа, сообщил РИА Новости во вторник помощник его супруги Светланы по связям с общественностью Александр Кабанов.

"Срок содержания Сергею Тихановскому под стражей продлен на два месяца, до 8 августа", - сказал Кабанов.

При этом он отметил, что пока неизвестно, по какой статье блогеру предъявлено обвинение. "Ждем официальный комментарий от пресс-службы СК", - добавил собеседник агентства.

В понедельник не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что Тихановскому, а также нескольким его сторонникам, которые были задержаны вместе с блогером во время предвыборного пикета в Гродно , предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Десятисуточный срок их содержания под стражей истек 8 июня. РИА Новости не располагает комментарием Следственного комитета по этому вопросу.

Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский руководит ее инициативной группой.

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета был задержан сам видеоблогер, а также около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники мероприятия были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум правоохранителям были причинены телесные повреждения, их госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, статья "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.