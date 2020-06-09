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РИА Наука
2020-06-09T09:50
https://ria.ru/20200609/1572665363.html
В Самаре готовят испытания прототипа сверхлегкой оптики для наноспутников
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РИА Новости

В Самаре готовят испытания прототипа сверхлегкой оптики для наноспутников

09:50 09.06.2020
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© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите
© Fotolia / Vadimsadovski
САМАРА, 9 июн — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета готовят к испытаниям прототип первой в мире сверхлегкой оптики для наноспутников, сообщает во вторник пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского университета готовят к испытаниям прототип первой в мире сверхлегкой оптической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для наноспутников", – говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в основе оптической системы – созданная ранее в Самарском университете плоская дифракционная линза, заменяющая систему линз и зеркал современных телеобъективов. Для объектива оптической системы был разработан и создан путем 3D-печати инновационный корпус бионической формы. "Это будет достаточно легкая система, вместе с оптической частью общий вес составит менее 100 граммов", – цитирует пресс-служба профессора кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артема Никонорова.
По словам руководителя лаборатории, доцента кафедры технологий производства двигателей Виталия Смелова, чтобы минимизировать вес, во внутреннюю структуру детали в результате топологической оптимизации были добавлены специальные ячеистые участки. "Благодаря применению аддитивных технологий удалось снизить вес детали примерно на 40% по сравнению с подобной деталью, изготовленной традиционными способами", – отметил Смелов.
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Прежде чем отправиться в космос, объектив пройдет цикл различных вибрационных и прочностных испытаний. Ожидается, что наноспутник будет готов к запуску в конце 2020 года. Аппарат будет работать на орбите высотой 430 километров, предполагаемый срок службы на орбите – от года до трех лет.
"Мы планируем получать с помощью ДЗЗ разрешение снимков земной поверхности менее ста метров. Стоимость же оптической системы, думаю, будет на порядок ниже, чем у аналогичных решений, скажем, от зарубежных компаний", – подчеркнул Никоноров.
Отмечается, что на основе низкобюджетных наноспутников с компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков, для наблюдения за сельскохозяйственными посевами и в других целях.
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