В Самаре готовят испытания прототипа сверхлегкой оптики для наноспутников

САМАРА, 9 июн — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета готовят к испытаниям прототип первой в мире сверхлегкой оптики для наноспутников, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского университета готовят к испытаниям прототип первой в мире сверхлегкой оптической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для наноспутников", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основе оптической системы – созданная ранее в Самарском университете плоская дифракционная линза, заменяющая систему линз и зеркал современных телеобъективов. Для объектива оптической системы был разработан и создан путем 3D-печати инновационный корпус бионической формы. "Это будет достаточно легкая система, вместе с оптической частью общий вес составит менее 100 граммов", – цитирует пресс-служба профессора кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артема Никонорова.

По словам руководителя лаборатории, доцента кафедры технологий производства двигателей Виталия Смелова, чтобы минимизировать вес, во внутреннюю структуру детали в результате топологической оптимизации были добавлены специальные ячеистые участки. "Благодаря применению аддитивных технологий удалось снизить вес детали примерно на 40% по сравнению с подобной деталью, изготовленной традиционными способами", – отметил Смелов.

Прежде чем отправиться в космос, объектив пройдет цикл различных вибрационных и прочностных испытаний. Ожидается, что наноспутник будет готов к запуску в конце 2020 года. Аппарат будет работать на орбите высотой 430 километров, предполагаемый срок службы на орбите – от года до трех лет.

"Мы планируем получать с помощью ДЗЗ разрешение снимков земной поверхности менее ста метров. Стоимость же оптической системы, думаю, будет на порядок ниже, чем у аналогичных решений, скажем, от зарубежных компаний", – подчеркнул Никоноров.