Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Lada.

Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.