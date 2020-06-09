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2020-06-09T09:53
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Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве
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РИА Новости

Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

09:46 09.06.2020 (обновлено: 09:53 09.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении после ДТП в центре Москвы, сообщают "Вести".
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Lada.
По данным МВД, пострадавший в ДТП водитель умер в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
09:26
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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Валерий Буреничев
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kkristallovich_r
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