Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении после ДТП в центре Москвы, сообщают "Вести".
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Lada.
По данным МВД, пострадавший в ДТП водитель умер в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.