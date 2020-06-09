Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
"Почему в течение более чем двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или масштабы, нельзя? Еще раз повторю очевидные вещи: в первом донесении, когда это произошло спустя небольшое количество времени, указывалось о том, что речь идет о столкновении автомобиля с этой емкостью. Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно", - сказал Усс в интервью местным телеканалам "Енисей" и КГТРК "Красноярск".
По его словам, "еще более удивительным" было второе донесение, в котором не уточнялись масштабы катастрофы и объем разлившегося топлива.
"Самое важное заключается в следующем: в донесении черным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено. Экологический ущерб отсутствует. Остается только развести руками", - добавил Усс.
Такие сообщения могут объясняться умыслом на сокрытие масштабов произошедшего, считает губернатор.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.