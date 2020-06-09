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2020-06-09T09:40
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Аппарат Москальковой возобновил личный прием граждан
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РИА Новости

Аппарат Москальковой возобновил личный прием граждан

09:40 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ возобновляет личный приём граждан, который был приостановлен из-за коронавируса, пишет федеральный омбудсмен в своём Instagram, уточняя, что из-за пандемии также были приняты меры, сокращающие количество сотрудников на местах.
Ранее аппарат приостановил очный прием граждан из-за пандемии коронавируса, все обращения принимались через официальный сайт или почту.
"Сегодня аппарат уполномоченного работает в полную силу. Возобновляется и личный прием граждан. Его, как всегда, веду не только я, но и высококвалифицированные сотрудники, руководители профильных подразделений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае необходимости возможен прием по видео-конференц-связи.
"Аппарат... не прекращал работать ни на минуту в это сложное время пандемии, тем не менее был принят ряд мер, сокращающий количество сотрудников на своих местах", - добавила омбудсмен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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