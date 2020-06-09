Аппарат Москальковой возобновил личный прием граждан

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ возобновляет личный приём граждан, который был приостановлен из-за коронавируса, пишет федеральный омбудсмен в своём Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ возобновляет личный приём граждан, который был приостановлен из-за коронавируса, пишет федеральный омбудсмен в своём Instagram , уточняя, что из-за пандемии также были приняты меры, сокращающие количество сотрудников на местах.

Ранее аппарат приостановил очный прием граждан из-за пандемии коронавируса, все обращения принимались через официальный сайт или почту.

"Сегодня аппарат уполномоченного работает в полную силу. Возобновляется и личный прием граждан. Его, как всегда, веду не только я, но и высококвалифицированные сотрудники, руководители профильных подразделений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае необходимости возможен прием по видео-конференц-связи.

"Аппарат... не прекращал работать ни на минуту в это сложное время пандемии, тем не менее был принят ряд мер, сокращающий количество сотрудников на своих местах", - добавила омбудсмен.