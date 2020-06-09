На Украине за сутки выявили 394 заболевших COVID-19

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 394, до 27856, умерли еще 13 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 394 человека… Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 217 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 27856 человек, из них 2003 ребенка и 5135 медработников, выздоровели 12412 человек, число летальных случаев составило 810.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.