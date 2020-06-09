На Украине за сутки выявили 394 заболевших COVID-19

"За минувшие сутки заболели 394 человека… Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 217 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 27856 человек, из них 2003 ребенка и 5135 медработников, выздоровели 12412 человек, число летальных случаев составило 810.