В Воронеже выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией Воронежской области второй день подряд превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 3285, сообщает правительство региона.

В понедельник, 8 июня, в регионе было зафиксировано 228 новых случаев COVID-19, что стало рекордом для области. Власти связали рост числа заболевших со вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

"Во вторник, 9 июня, официально подтверждено заражение 220 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3285 человек.

Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1699.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,324 миллиона человек.