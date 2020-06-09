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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:38
https://ria.ru/20200609/1572664893.html
В Воронеже выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Воронеже выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

09:38 09.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области второй день подряд превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 3285, сообщает правительство региона.
В понедельник, 8 июня, в регионе было зафиксировано 228 новых случаев COVID-19, что стало рекордом для области. Власти связали рост числа заболевших со вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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"Во вторник, 9 июня, официально подтверждено заражение 220 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3285 человек.
Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1699.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,324 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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