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2020-06-09T09:37
https://ria.ru/20200609/1572664835.html
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае

09:37 09.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Пермского края, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Следствием установлено, что вечером 8 июня ребенок без взрослых гулял во дворе частного дома. Позднее родители обнаружили, что девочки нет. Они сразу обратились с заявлением о пропаже дочери в полицию.
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"По факту безвестного исчезновения двухлетней девочки из Усольского района для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, опросили родных и жителей поселка.
В поселке Лемзер ведутся поиски ребенка, в них участвуют более 300 человек: полиция, спасатели, в том числе кинологи с собаками, сотрудники следственного комитета, МЧС, Росгвардии, волонтеры и жители поселка.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
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