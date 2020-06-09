СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Пермского края , сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Следствием установлено, что вечером 8 июня ребенок без взрослых гулял во дворе частного дома. Позднее родители обнаружили, что девочки нет. Они сразу обратились с заявлением о пропаже дочери в полицию.

"По факту безвестного исчезновения двухлетней девочки из Усольского района для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, опросили родных и жителей поселка.