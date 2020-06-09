Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-09T09:37
https://ria.ru/20200609/1572664800.html
Россияне на Пхукете смогут голосовать по поправкам в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569898516_0:257:2727:1791_1036x0_80_0_0_1f3f7a692ac7c784c8c0aad8bf563feb.jpg
РИА Новости

Россияне на Пхукете смогут голосовать по поправкам в Конституцию

09:37 09.06.2020
115
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании Аэрофлот в аэропорту Пхукета
© РИА Новости / Максим Анкин
Перейти в фотобанк
Российские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские граждане, находящиеся на острове Пхукет в Таиланде, смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в российском посольстве в Бангкоке.
На момент начала вывозных авиарейсов из Таиланда из-за ситуации с коронавирусом в стране было больше 15 тысяч российских туристов, которые хотели вернуться домой. В мае эта цифра снизилась до 1700 человек, но Таиланд, и в частности, популярный среди россиян остров Пхукет продолжает оставаться одним из приоритетных направлений по вывозу граждан.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 354 общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 1 июля 2020 г. В этой связи граждане России, находящиеся в Таиланде, смогут принять участие в голосовании на образованном при Посольстве избирательном участке № 8284 в г. Бангкок.", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
"Одновременно прорабатывается вопрос организации избирательного участка на базе Генерального консульства Российской Федерации в г.Пхукет", - отметили в посольстве.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Вчера, 12:47Голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
500024
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюПхукет (остров)Владимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан в страну
Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом
Демократы в США потребовали снять ограждения вокруг парка у Белого дома
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Аппарат Москальковой возобновил личный прием граждан
Генеральная репетиция парада Победы
Рота Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Армении Пашинян примет участие в параде Победы в Москве 24 июня
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Россия и Сирия не исключили вспышку COVID-19 в лагере Рукбан
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 9,9 тысячи
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
ПДК в озере Пясино после ЧП в Норильске в норме, заявили в МЧС
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Китай за сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине за сутки выявили 394 заболевших COVID-19
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Директор театра "Современник" прокомментировал ДТП с Ефремовым
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Белорусский пограничник
В Челябинской области изъяли анаболики, перевозимые под видом запчастей
Антон Котяков
Котяков рассказал о сложностях при оформлении выплат на детей в регионах
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ирак попросил покупателей нефти из Азии отказаться от нескольких грузов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
Лента новостейМолния