Россияне на Пхукете смогут голосовать по поправкам в Конституцию

На момент начала вывозных авиарейсов из Таиланда из-за ситуации с коронавирусом в стране было больше 15 тысяч российских туристов, которые хотели вернуться домой. В мае эта цифра снизилась до 1700 человек, но Таиланд, и в частности, популярный среди россиян остров Пхукет продолжает оставаться одним из приоритетных направлений по вывозу граждан.