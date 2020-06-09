Россияне на Пхукете смогут голосовать по поправкам в Конституцию

На момент начала вывозных авиарейсов из Таиланда из-за ситуации с коронавирусом в стране было больше 15 тысяч российских туристов, которые хотели вернуться домой. В мае эта цифра снизилась до 1700 человек, но Таиланд, и в частности, популярный среди россиян остров Пхукет продолжает оставаться одним из приоритетных направлений по вывозу граждан.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 354 общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 1 июля 2020 г. В этой связи граждане России, находящиеся в Таиланде, смогут принять участие в голосовании на образованном при Посольстве избирательном участке № 8284 в г. Бангкок.", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
"Одновременно прорабатывается вопрос организации избирательного участка на базе Генерального консульства Российской Федерации в г.Пхукет", - отметили в посольстве.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.