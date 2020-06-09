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2020-06-09T09:36
https://ria.ru/20200609/1572664748.html
В КНДР прошли демонстрации, осуждающие действия перебежчиков
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РИА Новости

В КНДР прошли демонстрации, осуждающие действия перебежчиков

09:36 09.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 9 июн - РИА Новости. Северокорейские студенты со всех уголков страны провели 7 и 8 июня демонстрации протеста, осуждающие действия северокорейских перебежчиков и властей Южной Кореи, сообщает агентство ЦТАК.
По его данным, в акциях участвовала учащаяся молодёжь Пхеньяна, студенты северо-западных провинций Хванхэ и Чаган, которые "не могли сдержать возмущение от того", что перебежчики совершили "необдуманный поступок с молчаливого одобрения южнокорейских властей", и учащиеся пограничных городов Кэсон и Расон "с вспыхнувшим гневом на врагов, посмевших нас задеть".
На опубликованных агентством фотографиях студенты несут транспаранты с призывами покончить с "предателями нации", а также таблички с лозунгами "готовы защищать ценой жизни" и "дайте только приказ".
Ранее крупный митинг также провели рабочие города Кэсон, своё возмущение действиями северокорейских перебежчиков и южнокорейских властей высказывали в интервью агентству и работники крупного металлургического предприятия города Нампхо.
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Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра нынешнего лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга. На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
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Ким Ё ЧжонЮжная КореяКНДРВ мире
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