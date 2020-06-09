В Индии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 9,9 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 266 598, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В понедельник сообщалось о 256 611 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 129 917 человек, выздоровели 129 214 человек (4785 за сутки), умерли 7466 человек (266 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 88 528 (2533 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 33 229 заболевших (1562 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 29 943 заболевших (1007 за сутки).
МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.