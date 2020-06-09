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2020-06-09T09:33
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Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
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РИА Новости

Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

09:33 09.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник в видеорежиме пройдут переговоры рабочих подгрупп, в среду – контактной группы по Донбассу.
"Рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
В ведомстве отметили, что среди вопросов, которые планируется обсудить, новый этап обмена пленными, поиск без вести пропавших и результаты прошедших 20 декабря прошлого года и 16 апреля обменов пленными между Киевом и Донбассом.
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