Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.

В ведомстве отметили, что среди вопросов, которые планируется обсудить, новый этап обмена пленными, поиск без вести пропавших и результаты прошедших 20 декабря прошлого года и 16 апреля обменов пленными между Киевом и Донбассом.