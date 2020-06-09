Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник в видеорежиме пройдут переговоры рабочих подгрупп, в среду – контактной группы по Донбассу.
"Рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
В ведомстве отметили, что среди вопросов, которые планируется обсудить, новый этап обмена пленными, поиск без вести пропавших и результаты прошедших 20 декабря прошлого года и 16 апреля обменов пленными между Киевом и Донбассом.