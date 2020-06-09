Китай за сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 043 случая коронавирусной инфекции, 78 351 человек выздоровел, 58 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1783, выздоровели 1726 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них – два ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 47 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 174 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.