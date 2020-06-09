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2020-06-09T12:04
https://ria.ru/20200609/1572664316.html
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572664176_0:59:1487:895_1036x0_80_0_0_14a811def62c1c302e57aa795439a38a.png
РИА Новости

Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

09:26 09.06.2020 (обновлено: 12:04 09.06.2020)
85343
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с актером Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС ведет артиста под руку к машине. Ефремов облокачивается на автомобиль и курит.
Накануне вечером у дома № 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada получил тяжелую травму и скончался в больнице.
Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В этом случае максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Позже обвинение переквалифицировали на четвертую часть статьи 264 УК — теперь актеру грозит до 12 лет колонии.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Вчера, 23:29
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
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Обсудить 35
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
народ не тот, совесть нации - все налицо! позорный алкаш!
9 июня, 09:36
Василий Васильев
8300104
Ну не первый и не последний же раз он бухой за рулем ездит-все равно ни чего ему не будет=отмажут как и прежде(
9 июня, 09:32
Илья Jlord
180010541
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