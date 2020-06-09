Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с актером Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС ведет артиста под руку к машине. Ефремов облокачивается на автомобиль и курит.
Накануне вечером у дома № 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada получил тяжелую травму и скончался в больнице.
Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В этом случае максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Позже обвинение переквалифицировали на четвертую часть статьи 264 УК — теперь актеру грозит до 12 лет колонии.