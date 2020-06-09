Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

На кадрах видно, как сотрудник ДПС ведет артиста под руку к машине. Ефремов облокачивается на автомобиль и курит.

Накануне вечером у дома № 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada получил тяжелую травму и скончался в больнице.