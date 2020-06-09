Милонов предложил лишить Ефремова всех званий

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в ближайшее время намерен направить обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить российского актера Михаила Ефремова всех государственных званий и наград. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Поступок и последующее поведение Михаила Ефремова не могут вызвать никаких иных эмоций, кроме гнева и желания справедливости. Актер не только не проявил раскаяния на месте совершения преступления, но даже вел себя вызывающе", - говорится в обращении.
По его словам, жалеть Ефремова нельзя, поскольку он мог "выключиться" за рулем и влететь в толпу пешеходов.
"Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас", - сказал парламентарий в комментарии "Комсомольской правде".
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, позднее он скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что во время ДТП артист был пьян.