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2020-06-09T13:09
https://ria.ru/20200609/1572664244.html
Милонов предложил лишить Ефремова всех званий
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РИА Новости

Милонов предложил лишить Ефремова всех званий

09:24 09.06.2020 (обновлено: 13:09 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в ближайшее время намерен направить обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить российского актера Михаила Ефремова всех государственных званий и наград. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.

"Поступок и последующее поведение Михаила Ефремова не могут вызвать никаких иных эмоций, кроме гнева и желания справедливости. Актер не только не проявил раскаяния на месте совершения преступления, но даже вел себя вызывающе", - говорится в обращении.

По его словам, жалеть Ефремова нельзя, поскольку он мог "выключиться" за рулем и влететь в толпу пешеходов.
"Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас", - сказал парламентарий в комментарии "Комсомольской правде".
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, позднее он скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что во время ДТП артист был пьян.
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Обсудить 11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваВиталий МилоновМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Милонов, не руби с плеча!! Таких как Михаил , в России тысячи, просто они не медийные личности. Он человек, как и мы все!! Велик в чем то больше всех нас... Но не бывает идеальных людей на земле!!!
9 июня, 10:00
Максим Буланов
4000019
Его нужно лишить самого главного – свободы. И минимум лет на 7. А то, как пишут СМИ, его уже отпустили под подписку о невыезде... Просто нет слов.
9 июня, 09:43
kkristallovich_r
2000002
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