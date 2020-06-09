Ярославские власти придумали туристам девять мест для необычных выходных

"В этом сезоне для стимулирования спроса на путешествия внутри области мы стараемся предложить разноплановые варианты для наших гостей. С помощью чек-листа можно изучить список мест, где вы еще не были, или построить планы на путешествия после снятия ограничительных мер. Для нас это прекрасная возможность показать туристам такую разную и уникальную Ярославскую область, познакомить с местными достопримечательностями", - прокомментировала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.