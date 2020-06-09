Демократы в США потребовали снять ограждения вокруг парка у Белого дома

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе - спикер палаты представителей Лидеры демократов в конгрессе - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер потребовали от президента США Дональда Трампа немедленно убрать ограждение вокруг парка Лафайет-сквер у Белого дома.

Письмо с призывом в адрес Трампа было опубликовано на сайте Пелоси, а также на ее странице в Twitter.

Неделей ранее федеральные силовые ведомства расширили периметр безопасности вокруг резиденции президента США Дональда Трампа, включив в него парк Лафайета на северной стороне Белого дома. Теперь парк огораживает двухметровое железное заграждение.

"Мы призываем вас немедленно открыть для общественности Лафайет-сквер, давно являющийся местом, где американцы могут собираться, чтобы свободно пользоваться своими конституционными правами в непосредственной близости с Белым домом", - говорится в письме. "Превращение вами этого уникального общественного парка, расположенного в самом центре столицы нашей страны, в нечто, похожее на милитаризованную зону, лишает граждан доступа в парк и посылает самый ужасный сигнал американской общественности и людям во всем мире", - написали лидеры демократов. По их мнению, утверждение администрации Трампа, что закрытие парка требуется из соображений безопасности, является недостаточным.

"Этот уникальный парк должен быть символом свободы и открытости, а не милитаризованной зоной, за которую президент Трамп забился в страхе перед протестующими, взывающими к справедливости", - говорится в подписи Пелоси к опубликованного документу.

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Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что решения о снятии расширенного ограждения вокруг Белого дома пока не принято.