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2020-06-09T09:22
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Демократы в США потребовали снять ограждения вокруг парка у Белого дома
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РИА Новости

Демократы в США потребовали снять ограждения вокруг парка у Белого дома

09:22 09.06.2020
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© AP Photo / Eric KayneРекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом
Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом
© AP Photo / Eric Kayne
Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер потребовали от президента США Дональда Трампа немедленно убрать ограждение вокруг парка Лафайет-сквер у Белого дома.
Письмо с призывом в адрес Трампа было опубликовано на сайте Пелоси, а также на ее странице в Twitter.
Неделей ранее федеральные силовые ведомства расширили периметр безопасности вокруг резиденции президента США Дональда Трампа, включив в него парк Лафайета на северной стороне Белого дома. Теперь парк огораживает двухметровое железное заграждение.
"Мы призываем вас немедленно открыть для общественности Лафайет-сквер, давно являющийся местом, где американцы могут собираться, чтобы свободно пользоваться своими конституционными правами в непосредственной близости с Белым домом", - говорится в письме. "Превращение вами этого уникального общественного парка, расположенного в самом центре столицы нашей страны, в нечто, похожее на милитаризованную зону, лишает граждан доступа в парк и посылает самый ужасный сигнал американской общественности и людям во всем мире", - написали лидеры демократов. По их мнению, утверждение администрации Трампа, что закрытие парка требуется из соображений безопасности, является недостаточным.
"Этот уникальный парк должен быть символом свободы и открытости, а не милитаризованной зоной, за которую президент Трамп забился в страхе перед протестующими, взывающими к справедливости", - говорится в подписи Пелоси к опубликованного документу.
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Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что решения о снятии расширенного ограждения вокруг Белого дома пока не принято.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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