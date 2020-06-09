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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:21
https://ria.ru/20200609/1572664053.html
Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан в страну
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_3972dde2c2b6c2638ffd3585dcbf0385.jpg
РИА Новости

Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан в страну

09:21 09.06.2020
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© AP Photo / Vincent ThianМедицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия . Архивное фото
БАНГКОК, 9 июн – РИА Новости. Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан из-за границы, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star со ссылкой на МИД Малайзии.
Теперь малайзийцы, находящиеся за границей, могут возвращаться на родину без разрешительного письма малайзийского посольства в стране пребывания, которое было обязательным в течение последних месяцев. Также с 10 июня вернувшиеся в страну граждане Малайзии не будут помещаться в государственные карантинные центры и смогут проходить карантин в домашних условиях, говорится в сообщении.
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Согласно новым правилам, въезжающие в страну граждане обязаны будут сдавать сразу после прилета тесты на коронавирус и скачивать в свои смартфоны мобильное приложение, которое будет отслеживать их передвижение и местонахождение, сообщает газета. Все лица, у кого анализы на коронавирус окажутся положительными, будут доставляться в больницы для лечения, также говорится в сообщении.
Решение об отмене разрешительных писем и государственного карантина принято властями Малайзии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации во многих зарубежных странах, где распространение инфекции удалось поставить под контроль, пишет газета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МалайзияВ мире
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