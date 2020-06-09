Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан в страну

Теперь малайзийцы, находящиеся за границей, могут возвращаться на родину без разрешительного письма малайзийского посольства в стране пребывания, которое было обязательным в течение последних месяцев. Также с 10 июня вернувшиеся в страну граждане Малайзии не будут помещаться в государственные карантинные центры и смогут проходить карантин в домашних условиях, говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, въезжающие в страну граждане обязаны будут сдавать сразу после прилета тесты на коронавирус и скачивать в свои смартфоны мобильное приложение, которое будет отслеживать их передвижение и местонахождение, сообщает газета. Все лица, у кого анализы на коронавирус окажутся положительными, будут доставляться в больницы для лечения, также говорится в сообщении.

Решение об отмене разрешительных писем и государственного карантина принято властями Малайзии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации во многих зарубежных странах, где распространение инфекции удалось поставить под контроль, пишет газета.