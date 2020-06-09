Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан в страну

БАНГКОК, 9 июн – РИА Новости. Малайзия облегчила правила въезда собственных граждан из-за границы, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star со ссылкой на МИД Малайзии.
Теперь малайзийцы, находящиеся за границей, могут возвращаться на родину без разрешительного письма малайзийского посольства в стране пребывания, которое было обязательным в течение последних месяцев. Также с 10 июня вернувшиеся в страну граждане Малайзии не будут помещаться в государственные карантинные центры и смогут проходить карантин в домашних условиях, говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, въезжающие в страну граждане обязаны будут сдавать сразу после прилета тесты на коронавирус и скачивать в свои смартфоны мобильное приложение, которое будет отслеживать их передвижение и местонахождение, сообщает газета. Все лица, у кого анализы на коронавирус окажутся положительными, будут доставляться в больницы для лечения, также говорится в сообщении.
Решение об отмене разрешительных писем и государственного карантина принято властями Малайзии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации во многих зарубежных странах, где распространение инфекции удалось поставить под контроль, пишет газета.
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