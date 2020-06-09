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2020-06-09T10:34
https://ria.ru/20200609/1572664014.html
Дело против Михаила Ефремова переквалифицируют на более тяжкую статью
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РИА Новости

Дело против Михаила Ефремова переквалифицируют на более тяжкую статью

09:20 09.06.2020 (обновлено: 10:34 09.06.2020)
181803
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дело против актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, переквалифицируют на более тяжкую статью, так как пострадавший умер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, речь идет о четвертой части статьи 264 Уголовного кодекса.
"Она предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы", — сказал собеседник агентства.
Первоначально дело возбудили по второй части той же статьи — о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся состоянии опьянения, и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
ДТП на Смоленской площади произошло накануне вечером. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. Актера задержали, экспертиза показала, что он был пьян. Сам он при этом не пострадал, а водителя ВАЗа доставили в институт Склифовского с черепно-мозговой травмой. Утром стало известно, что он умер.
На видео, опубликованном ЦОДД, видно, как внедорожник Ефремова пересекает двойную сплошную и врезается в машину, которая едет по встречной полосе.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Хочется верить, что его посадят. И не только его. А всех "блатных", кто совершает подобные преступления
9 июня, 09:27
kkristallovich_r
20300112
Уже небось адвокаты и уважаемые набежали ,пьянь эту на поруки брать,или уже важные врачи ему справку о неизлечимой болезни печатают.
9 июня, 09:31
Илья Jlord
15750613
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