Дело против Михаила Ефремова переквалифицируют на более тяжкую статью

ДТП на Смоленской площади произошло накануне вечером. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. Актера задержали, экспертиза показала, что он был пьян. Сам он при этом не пострадал, а водителя ВАЗа доставили в институт Склифовского с черепно-мозговой травмой. Утром стало известно, что он умер.