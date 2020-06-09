Дело против Михаила Ефремова переквалифицируют на более тяжкую статью

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дело против актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, переквалифицируют на более тяжкую статью, так как пострадавший умер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, речь идет о четвертой части статьи 264 Уголовного кодекса.
"Она предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы", — сказал собеседник агентства.
Первоначально дело возбудили по второй части той же статьи — о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся состоянии опьянения, и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
ДТП на Смоленской площади произошло накануне вечером. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. Актера задержали, экспертиза показала, что он был пьян. Сам он при этом не пострадал, а водителя ВАЗа доставили в институт Склифовского с черепно-мозговой травмой. Утром стало известно, что он умер.
На видео, опубликованном ЦОДД, видно, как внедорожник Ефремова пересекает двойную сплошную и врезается в машину, которая едет по встречной полосе.